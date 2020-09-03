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Dünya NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:55:00 -
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan çalışmaları sekteğe uğratmak için türlü provokasyonlara girişiyor.

Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına alan Atina yönetiminin provokasyonları, Doğu Akdeniz'de de gerilimi tırmandırdı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

NATO Genel Sekreteri, Twitter'daki açıklamasında; Türkiye ve Yunanistan'ın teknik görüşme kararı aldığını duyurdu.

İşte Jens Stoltenberg'i o paylaşımı:

"Türkiye ve Yunanistan çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı"

 

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