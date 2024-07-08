NATO toplantısı öncesi tuzak mı kuruldu? Rusya'dan son dakika Kiev açıklaması!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililerin Rusya’nın, aralarında Kiev’de bir çocuk hastanesinin de olduğu sivil hedeflere füzelerle saldırdığı açıklamasına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"SALDIRININ HEDEFLERİNE ULAŞILMIŞTIR"

Rus yetkililerden yapılan açıklamaya göre;

"Bu sabah, Kiev rejiminin Rus enerji ve ekonomik tesislerine zarar verme girişimlerine karşılık olarak, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ukrayna askeri sanayi tesislerine ve hava üslerine uzun menzilli hassas silahlarla bir grup saldırısı gerçekleştirmiştir. Saldırının hedeflerine ulaşılmıştır. Belirlenen tesisler vurulmuştur."

"SİVİL TESİSLERE SALDIRI DOĞRU DEĞİLDİR"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kiev rejimi temsilcilerinin Rusya'nın sivil tesislere yönelik kasıtlı füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesinlikle doğru değildir."

"UKRAYNA FÜZESİNİN DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN YIKIM GERÇEĞİNİ KESİN OLARAK DOĞRULAMAKTADIR"

"Kiev'den yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü, şehir içindeki bir uçaksavar füze sisteminden fırlatılan bir Ukrayna hava savunma füzesinin düşmesi sonucu meydana gelen yıkım gerçeğini kesin olarak doğrulamaktadır."

"NATO ZİRVESİ AREFESİNDE MEYDANA GELDİĞİNİ ÖZELLİKLE NOT EDİYORUZ"

"Kiev rejiminin benzer histerilerinin ilk yıl olmadığını ve her seferinde NATO patronlarının bir başka toplantısının (zirve) arifesinde meydana geldiğini özellikle not ediyoruz. Bu tür provokasyonların amacı Kiev rejimine daha fazla finansman sağlamak ve savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesini sağlamaktır."

{relation id:1867730 slug:'ve-rusya-kievi-vurdu'}

{relation id:1867730 slug:'ve-rusya-kievi-vurdu'}

{relation id:1867695 slug:'rusyadan-son-dakika-saldirisi-hipersonik-fuze-atesledi-ukraynada-20-olu'}