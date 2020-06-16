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NATO, Rusya'nın Libya ve Suriye'de artan faaliyetlerinden endişeli

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: - "Libya'daki durum çok tehlikeli olmaya devam ediyor. Toplu mezarlar hakkında çıkan raporlardan derin endişe duyuyor ve BM'nin bunların soruşturulması çağrısını destekliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:02:43 -
NATO, Rusya'nın Libya ve Suriye'de artan faaliyetlerinden endişeli

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de ve özellikle Suriye ve Libya'daki artan faaliyetlerinden endişe duyulduğunu belirterek, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde barış girişimlerinin desteklendiğini bildirdi.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin "NATO, Libya'ya ve özellikle uluslararası toplum ve BM tarafından tanınan Libya hükümetine ne tür destek sağlayabilir? Ayrıca, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den kurtarılan Terhune kentindeki toplu mezarlar hakkında düşünceniz nedir?" sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, "Libya'daki durum çok tehlikeli olmaya devam ediyor. Toplu mezarlar hakkında çıkan raporlardan derin endişe duyuyor ve BM'nin bunların soruşturulması çağrısını destekliyorum." diye konuştu.

NATO'nun Libya'da barış için Berlin Süreci ve BM nezdinde yürütülen girişimleri desteklediğinin altını çizen Stoltenberg, konunun Savunma Bakanları Toplantısı'nda da gündeme geleceğini düşündüğünü, ittifak genelinde son haftalarda Libya'daki gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Stoltenberg, "NATO aynı zamanda Rusya'nın gerek Suriye, gerek Libya olmak üzere Doğu Akdeniz'de artan faaliyetlerinden endişe duyuyor. Durumu yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.


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