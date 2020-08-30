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Aktüel NATO Müttefik Kara Komutanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı:
Aktüel

NATO Müttefik Kara Komutanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı:

"Ev sahibimiz Türkiye'nin Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlarız" - "NATO'ya kapsamlı katkılarda bulunan müttefik Türkiye, birçok NATO kuruluşuna da ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye ve NATO beraber daha güçlü, daha güvenli"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:12:44 -
NATO Müttefik Kara Komutanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı:

İZMİR (AA) - İzmir'de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, İttifak'ın desteklediği ve gerçekleştirmiş olduğu harekat ve misyonların tamamına destek ve katılım sağladığı, NATO'nun DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu'na katkılarına destek olmak üzere Afganistan, Irak, Kosova, ve Akdeniz'de devam etmekte olan NATO görevlerine kapsamlı katkı sağlayan katılımcılardan biri olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 2021 yılında NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Görev Gücü'ne liderlik edeceği ifade edilen açıklamada, "NATO, Türk halkının muhtelif tehditlere karşı savunulması amacıyla 2015 yılından beri Türkiye'ye Uyarlanmış Güvence Tedbirleri uygulamaktadır. Bahsi geçen destek tedbirleri kapsamında NATO, Türkiye'de hava savunma sistemleri konuşlandırmış, Doğu Akdeniz'deki deniz devriyelerini arttırmıştır. Ek olarak istihbarat ve bilgi paylaşımı yapılmakta ve Türkiye'nin doğu sınırlarında AWACS uçakları tarafından ilave keşif uçuşları yapılmaktadır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

- "Beraber daha güçlüyüz, daha güvenliyiz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müttefik Kara Komutanlığı olarak ev sahibimiz Türkiye'nin Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlarız. NATO'ya kapsamlı katkılarda bulunan müttefik Türkiye, birçok NATO kuruluşuna da ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye ve NATO beraber daha güçlü, daha güvenli.

Bu özel bir bayramda bugün müttefikimiz Türkiye'ye sadece LANDCOM'a ev sahipliği yaptıkları için değil aynı zamanda Transatlantik Bölgesi'nin güvenliğine olan bağlılıklarından ötürü de şükranlarımızı sunuyoruz. Beraber daha güçlüyüz, daha güvenliyiz."


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