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Aktüel NATO Karargahı'ndaki 4'üncü teknik toplantı başladı
Aktüel

NATO Karargahı'ndaki 4'üncü teknik toplantı başladı

Milli Savunma Bakanlığı: - "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:59:36 -
NATO Karargahı'ndaki 4'üncü teknik toplantı başladı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.

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