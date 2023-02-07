NATO karargahında dikkat çeken Türkiye hamlesi! Hemen indirildi
Türkiye'de meydana gelen sarsıcı depremin ardından NATO karargahında ülke bayrakları yarıya indirildi.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO karargahındaki tüm bayrakların Türkiye’deki depremin ardından dayanışma amacıyla yarıya indirildiğini duyurdu.
NATO Sözcüsü Lungescu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, 30 NATO müttefikinin bayrakları Türkiye’deki deprem kurbanları için yarıya indirildi. Müttefikler, ihtiyacı olanlara yardım etmek için destek ve yardım sağlıyor” ifadelerini kullandı.