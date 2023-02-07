  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem NATO karargahında dikkat çeken Türkiye hamlesi! Hemen indirildi
Gündem

NATO karargahında dikkat çeken Türkiye hamlesi! Hemen indirildi

Türkiye'de meydana gelen sarsıcı depremin ardından NATO karargahında ülke bayrakları yarıya indirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 17:15:00 -
NATO karargahında dikkat çeken Türkiye hamlesi! Hemen indirildi

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO karargahındaki tüm bayrakların Türkiye’deki depremin ardından dayanışma amacıyla yarıya indirildiğini duyurdu.

NATO Sözcüsü Lungescu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, 30 NATO müttefikinin bayrakları Türkiye’deki deprem kurbanları için yarıya indirildi. Müttefikler, ihtiyacı olanlara yardım etmek için destek ve yardım sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23