  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin çağrı
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin çağrı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 21:00:00 - 2023-11-09 21:14:40
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin çağrı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalara değinerek, “Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda sivillerin korunması gerektiğini belirterek, “Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir” dedi.

"NATO müttefiklerinin Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılabilmesi için duraklamaları desteklediğini" yineleyen Stoltenberg, "Son haftalarda yaşadığımız acılar bize bir kez daha kalıcı, barışçıl ve siyasi bir çözüm için çalışmaktan vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Gazze'deki savaş büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmemelidir. İran ve Hizbullah bu savaşın dışında kalmalıdır” dedi.

Bülent Yıldırım'dan şoke eden İsrail açıklaması! 'Erdoğan düştüğü an bombalayın'
Bülent Yıldırım'dan şoke eden İsrail açıklaması! 'Erdoğan düştüğü an bombalayın'

Gündem

Bülent Yıldırım'dan şoke eden İsrail açıklaması! 'Erdoğan düştüğü an bombalayın'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanacak mı?
İsrail Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanacak mı?

Dünya

İsrail Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanacak mı?

Katil İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na baskın! Şehit ve yaralılar var...
Katil İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na baskın! Şehit ve yaralılar var...

Gündem

Katil İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na baskın! Şehit ve yaralılar var...

İsrail'den göz göre göre Müslüman soykırımı! Can kaybı 10 bin 818’e yükseldi
İsrail'den göz göre göre Müslüman soykırımı! Can kaybı 10 bin 818’e yükseldi

Gündem

İsrail'den göz göre göre Müslüman soykırımı! Can kaybı 10 bin 818’e yükseldi

ABD'den son dakika İsrail açıklaması! 'Günde 4 saat ara verilecek'
ABD'den son dakika İsrail açıklaması! 'Günde 4 saat ara verilecek'

Gündem

ABD'den son dakika İsrail açıklaması! 'Günde 4 saat ara verilecek'

Katil İsrail güvenli bölge ilan edilen alanı vurdu!
Katil İsrail güvenli bölge ilan edilen alanı vurdu!

Gündem

Katil İsrail güvenli bölge ilan edilen alanı vurdu!

Katil İsrail'in hedefi bu kez farklı! O ülkeye fosfor bombasıyla saldırdı
Katil İsrail'in hedefi bu kez farklı! O ülkeye fosfor bombasıyla saldırdı

Dünya

Katil İsrail'in hedefi bu kez farklı! O ülkeye fosfor bombasıyla saldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23