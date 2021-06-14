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Dünya NATO bildirisinde dikkat çeken ifadeler: Sistematik bir meydan okuma
Dünya

NATO bildirisinde dikkat çeken ifadeler: Sistematik bir meydan okuma

NATO bildirisinde, Çin'in davranışlarının sistemik bir meydan okuma olduğu vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 20:34:00 -
NATO bildirisinde dikkat çeken ifadeler: Sistematik bir meydan okuma

NATO'nun, tarihsel olarak Rusya'ya odaklanan ittifak için bir ilk olan nihai zirve açıklamasında Çin'in davranışını resmi olarak "sistemik bir meydan okuma" olarak belirtildi.

NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Biden, Twitter hesabından, "NATO müttefikliğimiz her zamankinden daha güçlü." dedi.

Biden paylaşımında, "Bugün, Rusya'nın saldırganlığı, Çin'in oluşturduğu stratejik problemler, kötü niyetli siber saldırılar, terör ve iklim değişikliği dahil müşterek savunmamızı konuşmak için 29 müttefikimiz ile bir aradayım." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun kendini savunurken, Rusya ile diğer yandan diyalog kurmakta istekli olduğunu vurguladı.

Ukrayna ve Gürcistan'ı destekleme, silahlanma kontrolü ve iklim değişikliği gibi konularda müttefik ülke liderleri arasında tam uyum olduğuna işaret eden Stoltenberg, Çin'den yönelen tehditlere karşı bu ülke ile de ilişki kurulmasının önemine değindi.

Kaynak: star.com.tr

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