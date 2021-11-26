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Gündem National Geographic'in meşhur 'Afgan kızı' Şarbat Gula İtalya'da
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National Geographic'in meşhur 'Afgan kızı' Şarbat Gula İtalya'da

Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic dergisine kapak olmasıyla ünlenen "Afgan Kızı" Şarbat Gula, İtalya'nın başkenti Roma'ya yerleşti.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 08:34:00 -
National Geographic'in meşhur 'Afgan kızı' Şarbat Gula İtalya'da

1985 yılında Sovyetler Birliği'nin Afganistanı işgali sırasında, Peşaver'deki bir mülteci kampında henüz genç bir kız iken McCurry tarafından çekilen fotoğrafının National Geographic dergisinde kapak olmasıyla ün kazanan Gula, ülkesi Afganistan'dan tahliye programı çerçevesinde ayrılarak İtalya'ya geldi.

"Afgan kızı" da ülkesini terk etti

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ağustosta yaşanan olaylardan sonra Gula'nın ülkesini terk etmek üzere yaptığı yardım talebine yanıt olarak, İtalya Başbakanlığının, Afgan vatandaşları için yürürlükte olan tahliye, kabul ve entegrasyon programı çerçevesinde, "Afgan Kızı"nın İtalya'ya seyahatini ayarladığı ve Roma'ya ulaşmasını sağladığı belirtildi.

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