NATA Holding kapalı olduğu dönemde AVM’lerde kira alınmadığını açıkladı

NATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, “NATA Holding bünyesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezlerimizde bu zorlu sürecin atlatılması hususunda her zaman olduğu gibi bugün de iş ortaklarımız olarak adlandırdığımız perakendecilerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacı ile kapalı oldukları tarihler arasında kira faturası hazırlanmamış, herhangi bir kira talebinde bulunulmamıştır” dedi.

NATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, Covid-19 sebebiyle kapalı olan alışveriş merkezlerinde kira talep edildiğine dair iddialara yanıt verdi. Son günlerde dünya üzerinde ve Türkiye’de etkili olan Covid 19 pandemisinin AVM sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Tanık, “Covid 19 sebebi ile kapalı olan alışveriş merkezlerinde kira talep edildiğine dair çıkan haberler doğrultusunda NATA Holding adına bu açıklamayı yapma gereksinimi doğmuştur. NATA Holding bünyesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezlerimizde bu zorlu sürecin atlatılması hususunda her zaman olduğu gibi bugün de iş ortaklarımız olarak adlandırdığımız perakendecilerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacı ile kapalı oldukları tarihler arasında kira faturası hazırlanmamış, herhangi bir kira talebinde bulunulmamıştır. Bu süreç sonuçlanana kadar da talep etmeyeceğimizi tekrar bildirmek isteriz. Ayrıca belirtmek isterim ki bu zorlu süreçte hiçbir gelirimiz olmamasına rağmen her türlü kredi ve leasing ödemelerimiz aksaksız bir şekilde ödenmektedir. Türk ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası olan ve perakende dünyasının da içinde yer aldığı alışveriş merkezlerimizin bir an önce tüm müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte eski bol bereketli, sağlıklı günlerine tekrar dönmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.