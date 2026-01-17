Nasreddin Hoca fıkrasıyla yarışır! Mansur Yavaş'tan yolu olmayan yere çifte köprü

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bazı yatırımlarına ilişkin dikkat çeken bir detayı kamuoyuna taşıdı.

Gökçek, Ankara’nın Çubuk ilçesinde önünde ve arkasında yol bulunmamasına rağmen inşa edildiğini söylediği iki köprüyü yerinde görüntüleyerek CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a tepki gösterdi.

Çubuk ilçesine giderek köprüleri gösteren Gökçek, Ankara’nın alternatif yol ve köprü ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

Osman Gökçek, yaptığı açıklamada Mansur Yavaş’ın geçmişte kullandığı ifadeleri hatırlatarak şu sözleri dile getirdi:

“Mansur Yavaş biliyorsunuz ki, ‘Yol yapmak trafiği artırır.’ demişti. Evet, yol yapmamış ama yolu olmayan yere iki tane köprü yapmış. Ne yol var, ne iz var. Ama iki tane köprü yapmış. Ankaralının paralarını maalesef bu tür yerlerde çarçur etmiş.”

"Mansur Yavaş’ın vizyonuna bakar mısınız?"

Gökçek, Ankara’nın mevcut trafik sorunlarına dikkat çekerek eleştirilerini sürdürdü.

“Bugün Ankara kendi trafiği için köprü bekliyor, alternatif yol bekliyor” diyen Gökçek, sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Mansur Yavaş’ın Allah aşkına vizyonuna bakar mısınız? Yolu olmayan yerlere iki tane köprü yapmış ve bu köprüleri 3 yıl önce yapmış. Allah aşkına bu kadar belediyede iş bilmemezlik olabilir mi? Bu kadar vatandaşın parasını çarçur etmek olabilir mi?”