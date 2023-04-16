Nasır çilesinden 1 günde kurtulun nasıl mı? İşte cevabı böyle yapılır! Nasırı anında yok ediyor

Ayakların sürekli olarak ayakkabı içinde kalması, gün içinde uzun süreli ayakta kalmak gibi bazı durumlar birtakım cilt problemlerine neden olabilir. Nasır olarak bilinen deri sertleşmesi ise en yaygın görülen cilt sorunudur. Hayatı çileye dönüştüren nasırdan kurtulmak için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

ASPİRİN YÖNTEMİ

Yarım çay bardağından biraz daha az suyun içine 4 adet aspirin atın ve aspirinleri eriyene kadar karıştırın. Macun kıvamına getirdikten sonra nasırlı bölgeye sürün. Üzerini bandaj ile kapatın. Bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Küçük çaplı nasırlar genelde bir günde yumuşar ve ağrı yok olur. Eğer geçmezse ertesi gün tekrar edin.

ANANAS YÖNTEM

Lezzetli bir tropikal meyve olan ananas, nasır tedavisi için oldukça etkilidir. Tedavi yöntemi ise oldukça kolay. Bir dilim ananası kesin ve nasırlı bölgenin üzerine yerleştirin. Ardından sargı beziyle sıkı bir şekilde sarın. Bir gece bekletin. Sabah kalktığınızda ayağınızdaki ananası çözün ve duru suyla yıkayın.

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İNCİR YÖNTEMİ

Olgunlaşmamış incir nasır tedavisinde kullanılan bir diğer doğal yöntemdir. Yeşil incirin suyunu sıkın. Nasırlı bölgeye yoğun bir şekilde incir suyundan sürün. Bir gün boyunca nasırlı bölgeyi yıkamayın.

AYAK BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Her gün ayaklarınızı 15 dakika ılık suda bekletmeyi ihmal etmeyin.

Nasırlı bölgeyi her banyo sonrası ponza taşı ile törpüleyin.

Sürekli topuklu ayakkabı ya da sürekli terlik giymekten vazgeçin.

Deri sertleşmesini önlemek için ayak kremlerinden faydalanın.

Ayakkabı seçiminde çok sert ya da çok yumuşak taban almayın.

NASIRI SÖKÜP ATAN KÜR

Nasırlardan kurtulmak artık çok kolay… Evdeki malzemelerle el ve ayaklarınızdaki nasırlardan kurtulacaksınız… İşte beyaz sirke ve soğan kürü

Malzemeler:

1 adet soğan

1 çay bardağı beyaz sirke

Pamuk

Streç film

Cam kavanoz

nefisyemektarifleri'nde yer alan içeriğe göre ise; evde bulunan malzemelerin yeterli olduğu kürü hazırlamak için hazırlıklar tamamsa devam edelim. göre beyaz sirke ve soğan kürünün nasırları döktüğü belirtildi.

Nasır cilt hastalıklarından biridir ve çoğunlukla ayaklarda görülmektedir. Ayak ve el yapısında oluşan değişimler sonucu yaşanan bu hastalık, cildin ayakkabı ya da eldiven ile sürtünmesinden dolayı yaşandığı için kişilere zorlu anlar yaşatabilir.

Kısa süre içinde gelişmeyen bu cilt rahatsızlığı, toplumda çok önemsenmemektedir. Fakat belirli bir süre geçtiğinde nasır cilde iyice yerleşir ve şiddetli ağrılara neden olduğu gibi acıyı da yaşatır.

İş ayakkabısı ve iş eldiveni içinde kalan cilt, havasız kaldığı zaman kendini yenileyemez. Bu durum sonucunda da sürtünme meydana gelir ve toplumu yaygın bir sorunu haline dönüşür.

İŞLEMİ 10 GÜN BOYUNCA UYGULAYIN

Uygulama:

Nasıra ne iyi gelir evde ne yapabilirim diyorsanız birçok cilt sorununda kullanılan sirkeden faydalanabilirsiniz.

Cam kavanozun içine soğanları dilimleyerek ekleyin ve üzerine beyaz sirkeyi dökün.

Karışımı ağzı kapalı kalacak şekilde 8 saat dinlendirin. Geçen süre içinde soğanda bulunan antibakteriyel maddeler, sirkeye karışacak ve etkili bir ilaç haline gelecektir.

Yaklaşık 8 saat geçtikten sonra karışımın içine koca bir pamuk topu batırın ve pamuğu nasırlı bölgeye temas ettirin.

Öncelikle nasırın etrafını bu pamukla silin ve ardından pamuğu nasırın üzerine kapatarak streçle ayağınızı ya da elinizi sarın.

Bu işlemi 10 gün boyunca denediğinizde, nasır en doğal haliyle ortadan kaldırılacaktır.

Uygulamayı uykudan önce yaptığınız takdirde, hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırabilirsiniz.

NOT: Şartlar ne olursa olsun cildiye doktorunuza görünmeyi ihmal etmeyin.

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Evde nasır tedavisi: 1 çorba kaşığı kadar limon suyunu ve 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağını karıştırın. Daha sonra karışımın içerisine kabartma tozu ekleyin. Bir pamuk yardımıyla nasır olan bölge üzerine karışımı uygulayın. Nasır tamamen yok olana kadar bu yöntemi her gün bir kez uygulayın.