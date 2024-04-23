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Gündem Nasılsa yaptırım yok! At yalanı varsa inananı... Çamur medyasının palavrası elinde patladı
Gündem

Nasılsa yaptırım yok! At yalanı varsa inananı... Çamur medyasının palavrası elinde patladı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 15:41:00 -
Nasılsa yaptırım yok! At yalanı varsa inananı... Çamur medyasının palavrası elinde patladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda tasarruf kapsamında, koruyucu giyim yardımlarının kesildiği yönündeki kamuoyundaki haberleri yalanladı.

CHP'ye yakın medya kuruluşları kamu çalışanlarına yönelik koruyucu kıyafet yardımının "tasarruf planı" kapsamında kesildiğini iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP'ye yakın medyanın haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mevzuata uygun olarak söz konusu yardımların yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşların ve sendikaların üst normlarla çizilen çerçeveyi genişletmesi mümkün bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin de ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi ve gerekli yaptırımlara tabi olmaları hukuk devletinin bir gereğidir. Bunun dışında yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:


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