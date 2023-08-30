Nasıl olsa yalancıyı öpmüyorlar! Gerçekten çok büyük rezalet

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, günlerdir “Hükümet, IMF'yle anlaştı” yalanını dolaşımda tutmaya çalışan gazeteci kılıklı sosyal medya trollerine verdi veriştirdi. “Bu üç kuruşluk tipler için yazdıkları, söyledikleri yalanın ortaya çıkması da bir gelir kapısı” ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“IMF'den Türkiye'yle ilgili bir açıklama gelmiş.

"Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadık" diyorlar.

Çünkü gazeteci kılıklı sosyal medya trolleri günlerdir "IMF'yle anlaştılar" yalanını yayıyorlar.

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Evet, Elon Musk hesaplarına üç kuruş yatırsın diye, tıklanmak için sansasyon yaratmaya çalışıyorlar.

Hatta bu üç kuruşluk tipler için yazdıkları, söyledikleri yalanın ortaya çıkması da bir gelir kapısı.

Şöyle ki, kendilerine tepki gösterirken ileri gidenlere hakaret davası açıp yollarını buluyorlar.

Diğer işlerini bırakıp sadece bu alana yoğunlaşan avukatları da müvekkillerine daha çok dava konusu çıkması için ellerini korkak alıştırmamaları tavsiyesinde bulunuyorlar.

Nasıl olsa memlekette yalanın hiçbir yaptırımı yok. Piyasaları manipüle etmek serbest. "Müsait" takipçileri, seçmenleri de istedikleri yalanı söyleyene değil duymak istemedikleri doğruyu söyleyene kızdığı için ortada bir mesele yok.

Can Yücel'in şiirindeki gibi ne kadar rezil olurlarsa o kadar iyi yani.”