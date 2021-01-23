Nasıl olsa FETÖ’cülerde sorgulayacak kafa yok… FETÖ’cü Opçin bu kez fena uçtu!

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Firari FETÖ’cü Tuncay Opçin, Twitter’da terör örgütünün propagandasını yapmaya devam ediyor. Binlerce masumun hakkına giren terör örgütünü savunmaya çalışırken yalan söylemekten başka çare bulamayan firari Opçin, eli kanlı teröristbaşı Fetullah Gülen’i şirin göstermeye çalışırken kendisiyle çelişti.

15 Temmuz hain darbe girişiminden 2 gün önce Twitter hesabından, “Yatakta basıp, şafakta asacaklar” yazarak FETÖ ve teröristbaşının hukuksuz eylemlerini gözler önüne seren firari FETÖ’cü Tuncay Opçin, şimdi de Gülen’in hiç hukuk dışına çıkmadığını savundu.

Yine Twitter’dan bir açıklama yapan Opçin, “15 Temmuz'un öncesinde de sonrasında da F. Gülen, hukul çerçevesi dışına çıkılmadan, Hizmet'e yapılan saldırılara karşı gelinmesini tavsiye etti. Zaten Hizmet'in de başka bir şey yapması mümkün değildi. Mensuplarının "eylem" pratiği buna izin vermiyordu.” ifadelerini kullandı.