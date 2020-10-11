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Dünya Nasıl göründüğün değil nasıl öldüğün önemlidir! Alevi görünümlü kripto Ermeni
Dünya

Nasıl göründüğün değil nasıl öldüğün önemlidir! Alevi görünümlü kripto Ermeni

Almanya'da Kürtçü faaliyet yürüten, aynı zamanda Alevi derneği başkanı olan Metin Aslan hayatını kaybetti. İş dünyasında da tanınan Metin Aslan, Ermeni mezarlığına defnedildi. Milliyetçi Alevi Bektaşi Kültür Dernekleri, Aleviliğin gizli Ermenilerin saldırısı altında olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:37:00 - 2020-10-11 15:39:57
Nasıl göründüğün değil nasıl öldüğün önemlidir! Alevi görünümlü kripto Ermeni

Tunceli Hozat doğumlu iş adamı Metin Aslan, eşiyle gittiği Vietnam tatilinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Aslan’ın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Almanya'ya 15 yaşında geldiği belirtilen Metin Aslan, Bruanschweig kentinde 30 yıl önce açtığı “Tandure” isimli restoranın işletmeciliğini yapıyordu. Referans Medya’nın haberine göre, Aslan'ın Kürtçü oluşumlara ciddi anlamda destek verdiği iddia edildi ve Almanya'da faaliyet gösteren Alevi Kültür Derneği Başkanlığı görevini yürüttüğü ortaya çıktı. 

Sözcü ve BirGün’ün “büyük kaybı”

Almanya'da yaşayan ve 63 yaşında hayatını kaybeden Metin Aslan'ın ölüm haberi Sözcü ve BirGün gazetelerinde “büyük kayıp” olarak duyuruldu. Her iki gazete de Aslan için övgü dolu ifadeler kullandı ve Ermeni mezarlığına defnedilen Metin Aslan'ın hayat hikayesine geniş yer ayırdı. 

Hamburg'ta Ermeni mezarlığına defnedildi

Almanya'da faaliyet gösteren Alevi Kültür Derneği Başkanlığı görevini yürüten Metin Arslan'ın Ermeni mezarlığında çekilen fotoğrafları Milliyetçi Alevi Bektaşi Kültür Dernekleri sayfasında yayınlandı. Derneğin resmi sayfasında, ‘Metin Aslan'ın kendisini Alevi-Bektaşi olarak tanıttığı ancak kripto Ermeni olduğu öldükten sonra anlaşıldı’ denildi. Alevi camiasında Ali'siz Alevi istemiyoruz denilen dernek açıklamasında “Aleviliğin gizli Ermenilerin saldırısı altında” olduğu vurgusu yapıldı. Dernek bildirisinde ayrıca, “Milliyetçi Aleviler olarak tüm canlarımızı uyanmaya, özüne dönmeye davet ediyoruz!” denildi.

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