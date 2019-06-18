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NASA’ya Türk damgası

ABD’de düzenlenen model uydu yarışması CanSat’ta, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis takımı şampiyon olurken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ikincilik elde etti.

18 Haziran 2019 Salı 09:35

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iş birliğiyle düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması CanSat’ta, Türk üniversiteleri başarılarıyla ön plana çıktı.

Teksas’ta düzenlenen ve California, Arizona State ve Manchester gibi dünyanın çeşitli üniversitelerinin katıldığı yarışmada 40 takım arasından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis takımı birinci olarak şampiyonluğa ulaşırken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ikinci oldu.

Dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak gösterilen ve 14 yıldır aralıksız olarak düzenlenen CanSat’ta ayrıca, Çankaya Üniversitesi 5, İstanbul Gedik Üniversitesi 7, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 13, Başkent Üniversitesi 14, İstanbul Şehir Üniversitesi 15, Gebze Teknik Üniversitesi 17 ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 18. oldu.

İTÜ APİS Ar-Ge takım lideri Aykut Üçtepe, yaptığı açıklamada, Türk üniversitelerinin uluslararası yarışmalara büyük önem verdiğini ve bu yarışmalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek diğer ülkelere göre geri planla olunmadığını gösterdiğini söyledi. Geçen sene düzenlenen yarışmada da Türk üniversitelerinin önemli başarılar gösterdiğini ve elde ettikleri şampiyonlukla bu başarıyı daha ileri taşıdıklarını belirten Üçtepe, şunları kaydetti: “Bu yarışmaya dördüncü kez katılıyoruz. Bundan önceki yıllarda 2016’da 9, 2017’de 4, geçen sene üçüncü olmuştuk. Artık birinci olmanın vakti geldi diye düşünüyorduk ve birinci olmayı başardık. Şimdi daha büyük ve ülkemize katma değer sağlayacak projelerde yer almayı düşünüyoruz.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:35
  1. Zonguldak
  2. Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS)
  3. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
  4. CanSat
  5. Türk üniversiteleri
  6. California
  7. Arizona State
  8. Manchester
  9. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
  10. İTÜ Apis takımı
  11. Çankaya Üniversitesi
  12. İstanbul Gedik Üniversitesi
  13. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  14. Başkent Üniversitesi
  15. İstanbul Şehir Üniversitesi
  16. Gebze Teknik Üniversitesi
  17. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  18. İTÜ APİS Ar-Ge takım lideri Aykut Üçtepe

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