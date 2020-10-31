NASA'nın şifreli paylaşımı korkuya neden oldu

NASA'nın hesabından paylaştığı şifreli bir tweet, korkuya yol açtı.

"Hişt... Ah.. Bunu... duyan oldu mu?" şeklinde yazılan paylaşım, on milyonlarca takipçisi arasında spekülasyon ve endişe fırtınasına sebebiyet verdi.

Ardından, hesabın sadece "Güneş Sistemi'nin tekinsiz seslerini" içeren yeni bir Soundcloud çalma listesini tanıttığı ortaya çıktı.

Fakat gizem çözülmeden önce bu sıradışı gönderi, takipçiler arasında uzay ajansının önemli haberler duyurduğu spekülasyonuna ve 2020 yılında bunun muhtemelen olumsuz bir şey olduğu yorumlarına yol açtı.

Gönderi aynı zamanda ilgili ve resmi NASA hesaplarından yapılan diğer paylaşımların da artmasına sebep oldu.

NASA Earth hesabından yapılan paylaşımda, "Hımmm... Buradan, evden gelen bir sürü gıcırtı ve uzaktan gelen çatırtılar duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NASA Solar System hesabı ise "Galaksiler arası, gezegensel bir ses miydi? Yüksek ve titreşimli bir sesse, Jüpiter'i sorumlu tutarız..." ifadelerine yer verdi.

Independent'in haberine göre; Mars Insight aracı için açılan hesabın tweetindeyse, "Kulağa biraz ürkütücü ve başka dünyaya ait bir şey gibi geliyordu... şimdiye kadar duyduğum hiçbir şeye benzemiyordu..." denildi.

Chandra X-Ray Gözlemevi hesabı da, "Verilerime ve hesaplamalarıma göre gerçekten sesler duyuyorum" diye yazdı.

Ardından, resmi Soundcloud Twitter hesabı, oynatma listesinin bağlantısını paylaştı.

Sayfadan yayımlanan açıklamada, "Evrenimizin gıcırdama, çatırdama ve kıkırdama seslerini daha önce duydunuz." ifadesine yer verildi. Açıklamada, uzay aracından alınan verileri kullanan bilim insanlarının uzayın derinliklerinden gelen tekinsiz YENİ sesleri tam zamanında bir araya getirdiği belirtildi.