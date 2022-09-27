NASA'dan 'Dünyayı Kurtarma' denemesi

NASA, Dimorphos'un Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ve bu denemenin de asteroidi bize doğru yönlendirmeyeceğini belirtti. Çarpma anı saat 02.14'te gerçekleşti. James Webb teleskobu dahil birçok teleskop bu anı izledi.

Dünyayı kurtarma testi

NASA, Dünya'yı gerçekten ölümcül bir asteroidin etkisinden korumanın mümkün olup olmadığı öğrenecek. Bilim insanları, Güneş Sistemi'ni oluşturan yapı taşlarının artıkları olarak nitelenebilecek asteroidlerin hızını çok ufak bir miktarda değiştirmenin bu işlem için yeterli olduğunu düşünüyor. Bu sayede asteroidlerin Dünya'ya çarpmadan geçeceğini ifade ediyor.

Yüzde 5'lik korkunç tehlike

Uzmanlar gökyüzü araştırmaları ve istatistiksel analizler sayesinde Dünya'ya çarpması durumunda tüm yaşamı yok edebilecek asteroidlerin yüzde 95'inin tespit edildiğini ve bunların herhangi bir tehlike oluşturmadığını söylüyor. Ancak insanlık üzerinde çok büyük etkileri olabilecek ve henüz tespit edilmemiş daha küçük asteroidler olabilir.

Dimorphos gibi bir asteroidin Dünya'ya çarpması durumunda 1 kilometre çapında ve yüzlerce metre derinliğinde bir krater oluşur ve bunun etkisi oldukça büyük olur.

Bundan dört yıl sonra Avrupa Uzay Ajansı'na ait üç uzay aracı, Hera adlı bir misyonla Didymos ve Dimorphos'ta takip çalışmaları gerçekleştirecek.

İşte tarihi andan kareler...