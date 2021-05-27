NASA'dan dikkat çeken paylaşım: Selam İstanbul parlıyorsun!
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sosyal medya hesabı Instagram'dan İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Selam İstanbul, parlıyorsun!" ifadelerine yer verildi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sosyal medya hesabı Instagram'dan İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaştı.
Yapılan paylaşımda, "Selam İstanbul, parlıyorsun!" ifadelerine yer verildi.
"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisine yer verildi.