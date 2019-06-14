NASA'dan çok konuşulacak çıkış: Dünya'dan ayrılmanın tam zamanı
Uzay turizmi için talep edilecek ücreti açıklayan NASA, yaptığı ilginç çıkış ile dünya gündemine oturdu.14 Haziran 2019 Cuma 12:00
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yaptığı ilginç açıklama ile gündemde.
Tatile çıkmadan önce meteorolojiye çoğumuz bakarız ancak "NASA'dan açıklama yapılmış mı" diye bakmak kuşkusuz çoğumuzun aklına gelmez.
Görünen o ki geçtiğimiz günlerde uzay turizmi için talep edilecek ücreti açıklayan NASA bu algıyı kırmak için ilk adımı attı. NTV'nin haberine göre; NASA'dan yapılan açıklamada, uzaydaki durum şu anda yolculuk yapmaya çok müsait olduğu duyuruldu.
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