NASA'dan çok konuşulacak çıkış: Dünya'dan ayrılmanın tam zamanı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yaptığı ilginç açıklama ile gündemde.

Tatile çıkmadan önce meteorolojiye çoğumuz bakarız ancak "NASA'dan açıklama yapılmış mı" diye bakmak kuşkusuz çoğumuzun aklına gelmez.

Görünen o ki geçtiğimiz günlerde uzay turizmi için talep edilecek ücreti açıklayan NASA bu algıyı kırmak için ilk adımı attı. NTV'nin haberine göre; NASA'dan yapılan açıklamada, uzaydaki durum şu anda yolculuk yapmaya çok müsait olduğu duyuruldu.