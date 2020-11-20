NASA resmen duyurdu! Umudu kestiler: 2024 yılında...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

Hedef Ay'a inmek

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Nasa: Artemis görevi tehlikeye girdi

NASA, zamanında yetişemeyecek teknolojiler ve bütçe sıkıntısı nedeniyle, 2024 yılında Ay'a astronot gönderme ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladı.

NASA başkanı Jim Bridenstine, geçtiğimiz eylül ayında, Artemis görevi için tam 28 milyar dolarlık bütçe gerektiğini açıklamıştı. Bu bütçenin 3,2 milyar dolarlık kısmı ise Ay'a inecek araç için kullanılacaktı.

ABD Senatosu ise 3,2 milyar dolarlık araç bütçesinin 1 milyar dolarını uygun gördü. Bu nedenle Artemis görevi tehlikeye girdi.

Roket de yetişemeyecek

NASA'nın astronotları Dünya'dan Ay'a taşıyacak SLS roketinde de gecikmeler yaşandı. İlk olarak geçtiğimiz yıllarda test edilmesi beklenen roket, yıllar geçmesine rağmen hala yapım aşamasından çıkamadı.