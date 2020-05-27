NASA projesi DART masum mu?

Göktaşlarının yörüngesini füze ile değiştirmeyi amaçlayan NASA'nın DART isimli projesi hakkında açıklamalarda bulunan yazar ve siyaset bilimci Abdullah Çiftçi, "Dinozorlarının neslinin tükenmesine neden olan asteroidin, Dünya'ya "mümkün olan en ölümcül" açıyla isabet ettiği açıklandı. Bunun anlamı asteroidleri silah olarak kullanmak ve istenilen bölgeye çarptırabilmek için çalışmalar yapılıyor." diyerek uyardı.