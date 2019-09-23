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NASA korkutan açıklamayı yaptı! 'Dünyaya aklaşıyor'

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi, 1998 yılında keşfedilen devasa bir gök taşının gelecek ay dünyaya yakınlaşacağını duyurdu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:13
NASA korkutan açıklamayı yaptı! 'Dünyaya aklaşıyor'

1998 yılında keşfedilen devasa bir gök taşının gelecek ay Dünya'yı adeta teğet geçeceği açıklandı. Açıklamayı yapan NASA, gök taşının 25 Ekim'de Dünya ile yakınlaşacağını duyurdu.

Cadılar Bayramı'nda devasa Apollo asteroidi Dünya’nın yörüngesini sıyıracak… NASA, 1 kilometre genişliğindeki 1998 HL1 olarak adlandırılan devasa gök taşının çok yakın bir dönemde Dünya’nın yörüngesini teğet geçeceğini açıkladı. NASA’nın yayınladığı yörünge diyagramında gök taşının ne kadar yakından geçeceği belirtildi.

"25 Ekim'de yaklaşacak"

Bu devasa gök cisim eğer Dünya'ya çarparsa milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olacak kadar büyük. Neyse ki, NASA bu yıl Dünya'ya en yakın geçişini 25 Ekim'de yapacak gök cisminin gezegenimize yaklaşık 241 bin kilometre yani Dünya ve Ay arasındaki mesafenin 16 katı kadar uzaktan gerçekleşeceğini belirtti. Bu mesafe çok uzak olsa da gök bilimciler tarafından oldukça yakın olarak değerlendiriliyor. Dünya’nın yörüngesini teğet geçecek 1998 HL1'in bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Dünya’nın yörüngesine düzenli olarak takılan gök cismi ilk olarak 24 Haziran 1998'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün Scorro, New Mexico'da bulunan Lincoln Laboratuvarı Deneysel Test Alanı'nda gerçekleşen araştırmada bulundu. Düzenlediği TED konuşmasında, gök bilimci Phil Plait, 250 metre genişliğinde küçük gök taşlarının yani 1998 HL1'in çeyreği büyüklüğündeki cisimlerin, Dünya'ya çarptığında çok büyük zararlar verebileceğini söyledi. Plait böyle bir durumda endişeye gerek olmadığını NASA’nın bunun gibi durumlarla başa çıkmak için kapsamlı bir planı olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:13
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