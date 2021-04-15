Narsist ne demek? Narsizm nedir? Narsist kişilerin özellikleri nedir? Masumiyet dizisiyle gündeme geldi

Amerika destekli FOX TV’nin yeni projelerinden biri olan Masumiyet dizisi toplum tarafından ilgi çekmemeye devam ediyor. Kadın istismarı üzerinden piyasa sürülen dizide en son kadroda olan Hülya Avşar’ın yüzüne uygulanan filtre dalga konusu olmuştu.

FOX’un ahlaksız dizilerinden olan Masumiyet dizisiyle gündeme gelen narsizm araştırılmaya başlandı.

NARSİST NE DEMEK?

Peki narsizm nedir? Narsist kişilerin özellikleri nedir? Narsist kişiler nasıl anlaşılır? İşte özseverlik veya narsisizm ile ilgili merak edilenler…

Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendi bedensel ve/veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanır. Kelime kökeni Yunan mitolojisinde bir kahraman olan Narkissos'dan gelir.

Narsist insanların özellikleri nelerdir?

Narsist insanlar genelde kendisine tapması olarak da bilinir. Narsizm, kişinin kendine sınırlar ötesi bir hayranlık duyması ve hatta kendine tapmasıdır. Bu kişiler başka insanların kendisine hizmet etmek için var olduğuna inanırlar.

Eleştirilmeyi kabul etmezler çünkü mükemmel ve kusursuz olduklarına inanırlar. Başarı, güç, güzellik gibi olumlu kavramları sonsuz şekilde kendilerinde toplamayı isterler.

Diğer insanların kendilerine hayran olmasını ister ve hayran oldukları sanrısına kapılırlar.

Yetkinlikleri olmayan konuda bile sorumluluk almaktan geri durmazlar; çünkü yetkinlikleri olmayan bir konu olmadığına inanırlar. Narsistlerin bir aşamadan sonra tedavi almadan yaşamlarına devam edebilmesi mümkün değildir; çünkü bu bir hastalıktır.

Narsist insanlar sevebilir mi?

Narsistlerin kendilerine olan sevgisi bile kendilerini idealize etmelerine dayanmaktadır. Kendilerini oldukları gibi sevip, kabul edemezler. Ancak kendilerinin zihinlerindeki daha üst bir versiyonunu kabullenebilirler, kendilerini özel görmeleri bundandır.

Narsist iyileşir mi?

Narsistik kişilik bozukluğunun herhangibir ilaç tedavisi yoktur. Narsistik kişilik bozukluğu özellikle dinamik psikoterapiyle iyileşen bir hastalıktır. Narsistik kişilik bozukluğu tedavisinde; bu kişiler terapiye geldiklerinde terapistin kendisini beğenmesini, takdir etmesini ister.