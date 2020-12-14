Narlı ayvalı muhallebi tarifi
Ayvalı muhallebi nasıl yapılır? | Hem pratik hem de lezzetli bir tatlı tarifi arayanlar ayva ve nar ikilisini nasıl değerlendirebileceklerini araştırıyor. Peki, ayvalı narlı muhallebi olur mu? | Ayvalı narlı muhallebi tarifi | Meyveli muhallebi tarifi | Meyveli muhallebi nasıl yapılır?
Kış mevsimiyle birlikte tezgahlar nar ve ayvayla dolup taşmaya başlar. Bu iki meyvede ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece yararlıdır. Peki, ayva ve narla muhallebi yapılır mı? | Meyveli muhallebi tarifi…
Narlı ayvalı muhallebi tarifi
Malzemeler:
- 2 adet nar
- 2 adet ayva
- 1 su bardağı şeker
- 2-3 adet karanfil
- 1yemek kaşığı nişasta
- 1 kibrit kutusu büyüklüğünde kızamık şekeri
- Krem şanti
Narlı ayvalı muhallebi nasıl yapılır?
Öncelikle meyveleri yıkayarak işe başlamanız gerekiyor.
Ayvaları küp küp doğruyor, narları ayıklıyorsunuz.
Bir tencereye meyveleri koyup üzerini geçene kadar su ekleyip kaynamaya bırakın.
Üzerine karanfil ve kızamık şekerini de ilave edin.
Ayvalar yumuşayınca nişastayı suyla açıp tencereye eklemeniz gerekiyor.
Kıvam alan muhallebinin altını kapatın.
Tatlı sıcakken servis kaselerine alın.
Tatlınız soğuyunca krem şanti ve kuru yemişlerle muhallebinizi süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.