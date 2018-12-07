Narkotik köpeği 'Odin'in büyük başarısı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Erzincan-Erzurum Karayolu Akyazı Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları TIR’da şu ana kadar tek seferde 1 ton 271 kilo ile en büyük miktarda eroin ele geçirdi. O gün 11 polisin görev yaptığı kontrol noktasında rutin denetimlerini yapan emniyet güçleri, durdurdukları TIR’dan şüphelendi. Araçta bulunanların şüpheli ifadelerinin ardından olay yerine getirtilen narkotik köpeği 'Odin' yardımı ile arama yapıldı. Yapılan aramada sakatat etlerin arasına gizlenmiş halde 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi.

Narkotik köpeği Odin 4 yıldır görev başında

Operasyondaki katkısıyla Erzincan Emniyeti’nin gözbebeği haline gelen narkotik köpeği 'Odin' düzenli olarak yol kontrollerinde görev yapıyor, hassas burnu sayesinde emniyet güçlerine yardımcı oluyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nde Eğitmen Polis Memuru Muhammet Oğuz Alan, Belçika Kurdu cinsinde olan Odin’in gerekli eğitimlerin ardından 4 yıldır emniyet teşkilatında görev yaptığını söyledi. Alan, "Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’ne yavru olarak getirilen köpekler testin ardından bomba, ceset, arama kurtarma ve narkotik branşlarına ayrılarak eğitimleri veriliyor. Sınavların ardından görev köpeği olmaya hak kazanıyor. İlk aşamada polis arkadaşlarımız araçtan şüphelenerek arama noktasına alıyorlar. Ardından Odin ile yaptığımız arama da tepki vermesi üzerine arkadaşlarımız TIR içerisinde gizlenmiş haldeki uyuşturucu maddeye ulaştılar" diye konuştu.