Narkotik köpeği "Çine" tenceredeki uyuşturucu hapları buldu
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de narkotik köpeği "Çine"nin desteğiyle bir evde yapılan aramada porselen tencereye gizlenmiş 470 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından Kırşehir'e kısa süre önce gelen 3 kişiyi takibe alıp, kaldıkları eve operasyon düzenledi.
Evde narkotik köpeği "Çine"nin de kullanıldığı aramada, köpeğin tepki verdiği vitrindeki porselen tencerede 470 uyuşturucu hap ve 3 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan M.K, G.Y. ve M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.