  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Narkotik köpeği "Çine" tenceredeki uyuşturucu hapları buldu
Aktüel

Narkotik köpeği "Çine" tenceredeki uyuşturucu hapları buldu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:00:22 -
Narkotik köpeği "Çine" tenceredeki uyuşturucu hapları buldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de narkotik köpeği "Çine"nin desteğiyle bir evde yapılan aramada porselen tencereye gizlenmiş 470 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından Kırşehir'e kısa süre önce gelen 3 kişiyi takibe alıp, kaldıkları eve operasyon düzenledi.

Evde narkotik köpeği "Çine"nin de kullanıldığı aramada, köpeğin tepki verdiği vitrindeki porselen tencerede 470 uyuşturucu hap ve 3 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.K, G.Y. ve M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı
Gündem

BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı

'BELTUR'da kamu zararı 70 milyon TL' haberinin ardından CHP'li İBB'de hareketli anlar yaşanmaya başlandı.

Eduard Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını böyle anlattı
Dünya

Eduard Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını böyle anlattı

Ermeni sporcu Eduard Vartanyan, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ’da SİHA'lar ile sivilleri vurduğu yönündeki akılalmaz iddiaları yalanladı...
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay