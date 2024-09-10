  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Narin'in ölümüyle ilgili şok iddia! Öyle mi bulundu?
Medya

Narin'in ölümüyle ilgili şok iddia! Öyle mi bulundu?

Yeniakit Publisher
2024-09-10 14:25:00 - 2024-09-10 11:18:18
Narin'in ölümüyle ilgili şok iddia! Öyle mi bulundu?

Fatih Çekirge, Narin'in cesedinin defalarca aranan bir nehirde bulunmasının bir itirafla ilişkili olabileceğini öne sürdü. Çekirge, jandarma ve AFAD'ın nehre yeniden girmesinin ardında bir ihbar ya da itiraf olabileceğini düşündüğünü belirtti. Katilden başka kimsenin cesedin yerini bilemeyeceğine dikkat çeken Çekirge, devletin bu sorulara cevap bulacağına inandığını dile getirdi. İşte Fatih Çekirge'nin Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

Fatih Çekirge, Narin'in cesedinin defalarca aranan bir nehirde bulunmasının bir itirafla ilişkili olabileceğini öne sürdü. Çekirge, jandarma ve AFAD'ın nehre yeniden girmesinin ardında bir ihbar ya da itiraf olabileceğini düşündüğünü belirtti. Katilden başka kimsenin cesedin yerini bilemeyeceğine dikkat çeken Çekirge, devletin bu sorulara cevap bulacağına inandığını dile getirdi. İşte Fatih Çekirge'nin Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Jandarmanın, AFAD görevlilerinin defalarca aradığı nehirde bulundu Narin.

Defalarca aranan nehirin yeniden aranması;

Bende ‘bir itiraf oldu’ izlenimi yarattı.

Yoksa o kadar aranan yer içinde tekrar o nehire girilmesini başka nasıl açıklayacağız?

İhbar mı itiraf mı?

İhbar olabilmesi için ihbar edenin o noktayı biliyor olması gerekiyor.

Ya katili onu oraya koyarken gördü,

Ya da sonradan buldu.

Eğer gördüyse 18 gün niye bekledi?

Eğer sonradan bulduysa, nasıl?

Yüzlerce görevlinin arama yaptığı nehirde o nasıl bulabildi?

Katilden başka kim bilebilir orayı?

Sorular çok...

Ama eminim devlet hepsinin cevabına ulaşacak. (...)"

O gelişme, gündeme bomba gibi düşmüştü! AK Parti Sözcüsü, ortalık yıkılırken neden suya sabuna dokunmayan bir açıklama yaptı?
O gelişme, gündeme bomba gibi düşmüştü! AK Parti Sözcüsü, ortalık yıkılırken neden suya sabuna dokunmayan bir açıklama yaptı?

Medya

O gelişme, gündeme bomba gibi düşmüştü! AK Parti Sözcüsü, ortalık yıkılırken neden suya sabuna dokunmayan bir açıklama yaptı?


Mansur Yavaş’a CHP içinden kumpas kurulmuştu! Abdulkadir Selvi, o "fitneci"nin peşine düştü! Çok ama çok şaşıracaksınız
Mansur Yavaş’a CHP içinden kumpas kurulmuştu! Abdulkadir Selvi, o "fitneci"nin peşine düştü! Çok ama çok şaşıracaksınız

Medya

Mansur Yavaş’a CHP içinden kumpas kurulmuştu! Abdulkadir Selvi, o "fitneci"nin peşine düştü! Çok ama çok şaşıracaksınız


MSÜ'de büyük temizlik! Erdoğan "Oyuna geldik" dedi
MSÜ'de büyük temizlik! Erdoğan "Oyuna geldik" dedi

Medya

MSÜ'de büyük temizlik! Erdoğan "Oyuna geldik" dedi


Kara Harp Okulu’ndaki "kılıçlı" yemin töreniyle ilgili şok iddia! "Yusuf Dikeç" detayı olay oldu
Kara Harp Okulu’ndaki "kılıçlı" yemin töreniyle ilgili şok iddia! "Yusuf Dikeç" detayı olay oldu

Medya

Kara Harp Okulu’ndaki "kılıçlı" yemin töreniyle ilgili şok iddia! "Yusuf Dikeç" detayı olay oldu


{relation id:1884163 slug:'o-gelisme-gundeme-bomba-gibi-dusmustu-ak-parti-sozcusu-ortalik-yikilirken-neden-suya-sabuna-dokunmayan-bir-aciklama-yapti'}
 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23