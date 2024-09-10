Narin'in ölümüyle ilgili şok iddia! Öyle mi bulundu?

Fatih Çekirge, Narin'in cesedinin defalarca aranan bir nehirde bulunmasının bir itirafla ilişkili olabileceğini öne sürdü. Çekirge, jandarma ve AFAD'ın nehre yeniden girmesinin ardında bir ihbar ya da itiraf olabileceğini düşündüğünü belirtti. Katilden başka kimsenin cesedin yerini bilemeyeceğine dikkat çeken Çekirge, devletin bu sorulara cevap bulacağına inandığını dile getirdi. İşte Fatih Çekirge'nin Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Jandarmanın, AFAD görevlilerinin defalarca aradığı nehirde bulundu Narin.

Defalarca aranan nehirin yeniden aranması;

Bende ‘bir itiraf oldu’ izlenimi yarattı.

Yoksa o kadar aranan yer içinde tekrar o nehire girilmesini başka nasıl açıklayacağız?

İhbar mı itiraf mı?

İhbar olabilmesi için ihbar edenin o noktayı biliyor olması gerekiyor.

Ya katili onu oraya koyarken gördü,

Ya da sonradan buldu.

Eğer gördüyse 18 gün niye bekledi?

Eğer sonradan bulduysa, nasıl?

Yüzlerce görevlinin arama yaptığı nehirde o nasıl bulabildi?

Katilden başka kim bilebilir orayı?

Sorular çok...

Ama eminim devlet hepsinin cevabına ulaşacak. (...)"

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