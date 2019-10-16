Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan nar tam bir şifa deposudur. İşte, "Narın faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı...

Narın faydaları nelerdir?

Nar antioksidanlar yönünden son derece zengindir. Bu nedenle nar ölçülü ve düzenli tüketildiğinde hücrelerin gençleşmesine yardımcı olur.

C vitamini yönünden zengin olan nar bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yapılan bilimsel çalışmalar narın birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu kanıtlamıştır.

Nar içerdiği vitamin ve minarellerle Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

Nar sindirim sistemini düzenler.

Nar ölçülü tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürür.

Bilimsel çalışmalar narın kalp ve damar sağlığını koruduğunu ortaya koymuştur.

Bir çalışmaya göre her gün yarım bardak nar suyu tüketmenin hafızayı güçlendirdiği belirtilmiştir.