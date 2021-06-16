Sonbahar mevsiminde en çok tüketilen meyvelerden biri nardır. Dünya üzerinde insan vücuduna en çok olumlu etki sağlayan meyve olarak bilinir. Farklı kullanım alanları bulunan nar, özellikle grip ve nezle mevsimlerinde nar suyu olarak tüketilir. Narın faydaları nelerdir?

Narın faydaları nelerdir?

Antioksidan içeriği bakımından zengindir. Özellikle diğer meyvelerle karşılaştırıldığında antioksidanlar açısından ilk sırada yer almaktadır. Bu sayede vücutta dolaşan serbest radikaller tutularak dışarı atılır ve vücuttaki toksik atıklar uzaklaştırılır.

Nar aynı zamanda doğal bir kalp ilacı olarak da bilinir. Narın kalp damar sağlığı üzerinde büyük etkisi vardır. Burada meydana gelen hastalıklara karşı kalkan vazifesi görür ve kalp damar sağlığı korunur.

Vücutta çeşitli şekillerde meydana gelen enfeksiyonların önlenmesinde yardımcı gıda olarak kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca hafızayı güçlendirir.

Nar, sindirim sistemindeki olayları düzenlediği için de bilinir. Nardan elde edilen küspe çok önemli maddeler içermektedir. Bu maddeler sayesinde şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi birçok rahatsızlığın giderilmesi mümkündür.

Nar ekşisinin de faydaları vardır. Ekşi nar, normal nara göre daha fazla idrar söktürücü ve bağırsak faydalarına sahiptir. Aynı zamanda damar sertliği gibi önemli olayları da önler.

Nar kabuğunun faydaları genel olarak bilinmemektedir. Nar kabuğunun mucizevi özellikleri vardır. Kabuğunu soyup içtikten sonra kabuğu kaynatıp içtiğinizde meme kanseri başta olmak üzere birçok hastalıktan kurtulacaksınız. Ateşiniz yükselirse nar kabuğu bu ısıyı emerek vücudunuza enerji verir ve yorgunluk hissini giderir. Bunların yanı sıra nar kabuğu vücudu, kalbi, mideyi, bağırsakları ve diş etlerini güçlendirir. Nar kabuğu mide iltihabını gidermek için de kullanılabilir.

Nar nasıl tüketilir?

Nar farklı şekillerde tüketilir. En çok tüketilen şekli nar suyu formatıdır. Nar suyu sonbahar döneminde grip ve nezle gibi durumlarda bağışıklık sisteminden koruması için içilir. Nar suyu gün içerisinde iki bardak tüketilebilir. Bunun yanı sıra nar taneleri tatlılarda kullanılabilir. Yemeklerde ve salatalarda nar kullanımı ise nar ekşisi olarak üretilir. Nardan aynı zamanda pekmez de yapılır. Nar pekmezi kahvaltılarda ya da günde bir yemek kaşığı olarak tüketilebilir.