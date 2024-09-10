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Gündem Narin davasında yeni gelişme!
Gündem

Narin davasında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 16:00:00 -
Narin davasında yeni gelişme!

Narin'in ölümüyle ilgili itirafçı şüpheli N.B., adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği bildiriliyor.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın (8) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden olan ve ifadesinde Salim Güran’ın, Narin’in cesedini saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini ve ardından çuvala koyarak dere kenarında sakladığını itiraf eden Nevzat B. adliyeye sevk edildi.

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