Narin cinayetinde flaş gelişme! Annenin dişi incelenecek
Türkiye’yi ayağa kaldıran Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında flaş bir gelişme daha yaşandı. Buna göre anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alınacak.
Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Şüphelilerin ifadelerin ardından 11 kişi tutuklanırken, tutuklu bulunan amca Salim Güran yeniden ifade vermiş ve tekrar cezaevine gönderilmişti.
Annenin dişi incelemeye alınacak!
Sabah'ın aktardığına göre, "Kasten öldürme ve iştirakten" cezaevinde bulunan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran öğle saatlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine götürüldü.
Hafta sonu olmasına rağmen hastane açıldı, uzmanlar çağrıldı.
Anne Yüksel Güran'dan diş ölçüsü alınacak. Alınacak ölçünün Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı öğrenildi.
Öte yandan tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da evinde ekipler tarafından arama yapıldığı öğrenildi.
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