Nargile sigaradan tehlikeli

Resul Ekrem Şahan Ankara

Bir tütün ürünü olan nargilenin 1990’lı yıllardan itibaren popülaritesinin hızla artması, özellikle gençler arasında kullanımının artarak yaygınlaşması dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir seansta çekilen duman hacminin 50 sigaraya eşit olduğunu belirterek nargilenin sigaradan çok daha zararlı olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’de ortalama yaşı 21 olan üniversite öğrencileri arasında yapılan çalışmada, nargile kullanım oranının erkeklerde yüzde 25.5, kadınlarda ise yüzde 4.9 olduğu yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkıyor.

Tütün kaynaklı ölümler 8 milyonu geçecek

Yaygınlaşan nargile kullanımı hakkında Yeşilay yetkilileri tarafından Akit ile paylaşılan bilgilerde şu ifadeler yer aldı: “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; bir seansta çekilen duman hacminin 50 sigaraya eşit olduğunu belirterek nargilenin sigaradan çok daha zararlı olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’de ortalama yaşı 21 olan üniversite öğrencileri arasında yapılan çalışma, nargile kullanım oranının erkeklerde yüzde 25.5, kadınlarda ise yüzde 4.9 olduğunu ortaya koyuyor. Bir tütün ürünü olan nargilenin 1990’lı yıllardan itibaren popülaritesinin hızla artması ve özellikle gençler arasında kullanımının hızla yaygınlaşması, nargile salgınını halk sağlığında yeni bir mücadele alanı olarak ortaya çıkarıyor. Her altı saniyede bir insan tütün kullanımı nedeni ile hayatını kaybediyor. DSÖ, önlemler alınmadığı takdirde, tütünden kaynaklanan ölümlerin artarak süreğini ve 2030 yılı itibari ile tütün kaynaklı yıllık ölümlerin 8 milyonu geçeceğini öngörüyor.”

Yeşilay’ın nargile ile mücadelesini anlatan yetkililer, “Yeşilay, ‘sigara kadar zararlı değil’ algısı ile özellikle genç yaşlardan itibaren alışkanlık haline getirilen nargile salgınının önüne geçilebilmesi için bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sigara kullanıcıları, kanserojenler, yüksek oranda bağımlılık yapan nikotin, karbonmonoksit ve birçok toksik maddeye maruz kalıyor. Pek çok nargile kullanıcısı, nargilenin sigaranın daha güvenli bir alternatifi olduğunu düşünse de, nargile de sigara gibi tütün içmek için kullanılan bir aparatla sağlanıyor ve sigaranın sebep olduğu kanser, kalp ve damar hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları gibi pek çok öldürücü hastalık riskini nargile içicileri de taşıyor. Pek çok nargile içicisi nargile yanında sigara da tükettiğinden dolayı tütüne bağlı oluşan zararlar çok daha fazla etkisini gösteriyor” ifadelerini kullandı.