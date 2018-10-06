Nargile sigaradan beter...



Uzmanlar nargilede kanser yapıcı maddeler ve karbondioksitin sigaraya göre 2.5 kat daha fazla olduğunu söylüyor.

Meyve aromalı tütünlerin, en kötü tütünlere meyve aroması eklenerek yapıldığını bilmiyor insanlar..

BATIDA GERİLİYOR DOĞUDA ARTIYOR

İran’ın yıllardır en büyük dertlerinden biri nargile. Ayrıca sigara derdi de var. Bizdeki sigara içme yasakları orada yok. Hem de Amerikan Malboro İran’da sigara fabrikası işletiyor. ABD ambargosundaki İran’da Marlboro sigarasının üretimine izin vermesi hayret verici bir çelişki. İranlıların yılda 54 milyar sigara tükettiyor. Sigara için kullanılan yılda yaklaşık 5.4 milyar metrekare kağıdın ders kitabı basımı için kullanılabilineceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre, sigaranın zararlarına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik geniş çaplı çalışmalar Batı’da olumlu sonuçlar verdi. Avrupa’da ve Amerika’da sigara içenlerin oranı %85’den %20’lere düşerken, İran gibi gelişmekte olan ülkelerde tam tersine bu oran ibret verici bir şekilde %25’ten %80’e tırmandı.