Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Son şampiyon Liverpool, Napoli deplasmanına çıkacak. Peki, Napoli Liverpool maçı ne zaman? Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin detaylar...17 Eylül 2019 Salı 19:24
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Son şampiyon Liverpool, Napoli deplasmanına çıkacak. Peki, Napoli Liverpool maçı ne zaman? Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin detaylar...
Napoli Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İki ekibin karşı karşıya gelecekleri Şampiyonlar Ligi grup müsabakası 17 Eylül 2019 Salı(Bugün) günü oynanacak. Türkiye saat ile 22:00’de başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.
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