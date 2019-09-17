Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Son şampiyon Liverpool, Napoli deplasmanına çıkacak. Peki, Napoli Liverpool maçı ne zaman? Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin detaylar...

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