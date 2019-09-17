Napoli Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında İtalyan ekibi Napoli ile İngiliz takımı Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Napoli Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında İtalyan ekibi Napoli ile İngiliz takımı Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Napoli Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hasret sona eriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanacak mücadelelerle başlıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi maçları hakkında tüm detaylar... Napoli Liverpool maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında bu akşam Napoli ile Liverpool karşı karşıya gelecek. San Paolo Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Napoli Liverpool maçı hangi kanalda? Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Napoli-Liverpool maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ve maçların naklen yayınlanacağı kanallar 19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)(beIN SPORTS 1) 19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) (beIN SPORTS 2) 22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS 1) 22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)(beIN MAX 2) 22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)(beIN SPORTS 2) 22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)(beIN MAX 1) 22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya) (beIN SPORTS 4) 22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa) (beIN SPORTS 3)

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