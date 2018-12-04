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Napoli, Koulibaly için gelen 91 milyon poundluk teklifi reddetti

İtalyan takımlarından Napoli, İngiliz temsilcisi Manchester United'ın Kalidou Koulibaly için yaptığı 91 milyon poundluk teklifi reddetti.

04 Aralık 2018 Salı 22:31
Napoli, Koulibaly için gelen 91 milyon poundluk teklifi reddetti

Serie A ekibi Napoli, Dünya devi Manchester United'ın rekor teklifini reddetti. İngiliz basını Napoli'nin Manchester United'ın Senegalli stoper Kalidou Koulibaly için yaptığı 91 milyon poundluk teklifi reddettiğni iddia etti.

Daha önce 77 milyon poundluk bir teklifte bulunmuştu 

Menajer Jose Mourinho takımında görmek istediği başarılı savunmacı için United yönetimi daha önce de 77 milyon poundluk bir teklifte bulunmuş ancak Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis transfere izin vermemişti.

Real Madrid de istiyor

Koulibaly'i isteyen kulüpler arasında Chelsea, Liverpool ve Real Madrid de bulunuyor.

(Bein Sports)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:31
  1. Manchester United
  2. Manchester
  3. Chelsea
  4. Jose Mourinho
  5. İtalya
  6. Real Madrid
  7. Madrid
  8. Senegal
  9. Liverpool
  10. Napoli
  11. Koulibaly

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