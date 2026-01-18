Nani'den Ronaldo hakkında dikkat çeken sözler! 43 yaşında oynayacak tek isim

Portekiz futbolunun iki dev ismi Luis Nani ve Cristiano Ronaldo, yıllar sonra yine bir "rekor" tahminiyle gündemde. Nani, yaptığı son açıklamalarda Ronaldo’nun ilerleyen yaşına rağmen sergilediği üst düzey performansın kendisi için bir sürpriz olmadığını dile getirdi. Ronaldo’nun başarı sırrını "asla pes etmemek" olarak özetleyen tecrübe abidesi Nani, dünya futbolunun yaşayan efsanesinin 2026 Dünya Kupası ve ötesi için hâlâ en büyük koz olduğunu vurguladı.

Portekiz futbolunun önemli isimlerinden Nani, milli takımın yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Manchester Unitedlı eski futbolcu, Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürmesine vurgu yaptı.

"İNSANLARI ŞAŞIRTIYOR AMA BENİ DEĞİL"

Ronaldo'nun vazgeçmeyen karakterinin onu tarihin en büyük futbolcularından biri yaptığını söyleyen Nani, "Pes etmeyi reddetmesi, onu tüm zamanların en iyilerinden biri haline getirdi. Şu anda 40 yaşında ve hâlâ insanları şaşırtıyor ama beni değil" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun geleceğine dair umutlu konuşan Nani, yıldız oyuncunun büyük turnuvalarda Portekiz için hâlâ önemli bir rol oynayabileceğini belirtti:

"Elemelerde gösterdiği seviyeyi korumasını ve Roberto Martínez için Dünya Kupası'nda önemli bir oyuncu olmasını umuyorum. Goller kaybolmaz."

"UMARIM EURO 2028'DE OYNAR"

Tecrübeli isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Euro 2028'de oynamasını diliyorum. Bu, fiziksel olarak nasıl hissedeceğine, sakatlıklardan uzak kalmasına ve 20 yılı aşkın süredir yaptığı gibi rekabet etmeye devam etme motivasyonunu bulmasına bağlı. Ama 43 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilecek biri varsa, o da Cristiano'dur."