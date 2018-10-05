Naneli kuru cacık tarifi
Yazın sıkça tercih edilen içeceklerden birisi olan naneli kuru cacık nasıl yapılır?05 Ekim 2018 Cuma 18:04
NANELİ KURU CACIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
2 su bardağı süzme yoğurt
Yarım su bardağı yoğurt
4-5 dal nane
2 salatalık
Üzeri için:
Zeytinyağı
Kuru nane
NANELİ KURU CACIK NASIL YAPILIR?
Süzme yoğurt ve yoğurdu bir kaseye ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir çırpıcı yardımıyla çırpın. İnce kıydığınız nane, ezdiğiniz sarımsaklar ve iri doğradığınız salatalıkları ekleyip karıştırın.
Kuru cacığı bir servis tabağına yayın. Üzerine zeytinyağı gezdirip kuru nane serperek servis yapın.
Afiyet olsun.
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