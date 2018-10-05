THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Naneli kuru cacık tarifi

Yazın sıkça tercih edilen içeceklerden birisi olan naneli kuru cacık nasıl yapılır?

05 Ekim 2018 Cuma 18:04
Naneli kuru cacık tarifi

NANELİ KURU CACIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı süzme yoğurt

Yarım su bardağı yoğurt

4-5 dal nane

2 salatalık

Üzeri için:

Zeytinyağı

Kuru nane

NANELİ KURU CACIK NASIL YAPILIR?

Süzme yoğurt ve yoğurdu bir kaseye ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir çırpıcı yardımıyla çırpın. İnce kıydığınız nane, ezdiğiniz sarımsaklar ve iri doğradığınız salatalıkları ekleyip karıştırın.

Kuru cacığı bir servis tabağına yayın. Üzerine zeytinyağı gezdirip kuru nane serperek servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da 102 yaşındaki kadın kanepeden düşerek öldü
    1. Antalya'da 102 yaşındaki kadın..
    2. Ardahan'da 90 güvenlik korucusu yemin..
    3. Alüminyum tavayı böyle dönüştürün
    4. Adıyaman’da çıkan yangında 100 ağaç..
    5. Ankara'da ByLock operasyonu! 5 memur..
    6. Siyah beyazlıları rahatlatan haber!..
    7. İsrail güçleri bir Filistinliyi daha..
    8. Batman şehidi Ulus, ebedi yolculuğuna..
    9. Tart yaparken...
    10. Bakanlık açıkladı! Çok sayıda gözaltı..
    11. Kırklareli'nde yolu şaşıran göçmenler..
    12. 471 yıllık tarihi hamam satışa..
    13. "Çalışan kadınlarda daha fazla!"..
    14. İran'da muhafazakarlar o yasayı..
    15. Bahreyn'den Batman'daki terör..
    16. Fesleğenin faydaları saymakla bitmiyor
    17. Annenin sesi ve kokusu bebeğin tek..
    18. TBMM Başkanı Yıldırım, HSK üyelerini..
    19. Naneli kuru cacık tarifi
    20. Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı