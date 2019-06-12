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Nane, IATA Yönetim Kurulu’na seçildi

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu’na seçildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:00
Nane, IATA Yönetim Kurulu’na seçildi

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın Güney Kore’nin başkenti Seul’da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu’na seçildi. Nane, “Ülkemiz ve sektörümüz adına böyle önemli bir rol üstlenecek ve Türkiye’yi global bir havacılık platformunda temsil edecek olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Sektörümüzün gelişimi için yeni çalışma ve projeler gerçekleştirerek var gücümüzle çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:00
  1. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane
  2. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA
  3. Güney Kore’nin başkenti Seul
  4. Pegasus Hava Yolları

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