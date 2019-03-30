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Nane çayının faydaları nelerdir? Nane çayı nasıl hazırlanır?

Günde bir fincan nane çayı tüketmek için tonlarca sebebiniz var. İşte, nane çayının bilmediğimiz faydaları…

30 Mart 2019 Cumartesi 16:35
Nane çayının faydaları nelerdir? Nane çayı nasıl hazırlanır?

Salatalarımızın, çorbalarımız vazgeçilmezi olan naneyi çay olarak tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor. Annelerimizin grip olduğumuzda ya da midemizi üşüttüğümüzde hazırlandığı nane-limon çayını düzenli olarak tüketmek vücudumuza yapacağımız en önemli yatırımlardan biri olacaktır.

Lezzeti ve hoş rayihasıyla herkesin seveceği bir çay olan nane çayının faydaları şöyle;

Mideyi rahatlatır

Bulantıyı iyi gelir

Sindirim sistemini düzenler

Ağız kokusunu önler

Soğuk algınlığı ile mücadelede önemli rol oynar

Boğaz kuruluğuna iyi gelir

Öksürüğü azaltır

Gaz gidericidir

Ateşi düşürür

Kronik ağrılara iyi gelir

Hafızayı güçlendirir

Stresi azaltır

 

Cilt ve saç bakımı için önemli

Hazırlanan ılık nane çayı ile yüzünüzü yıkarsanız cildinizi beslemiş olursunuz. Aynı şekilde nane çayıyla yıkadığınız saçlar birkaç hafta içinde kepek sorunundan kurtulacaktır.

Yan etkileri var mı?

Elbette yediğimiz içtiğimiz her şeyde olduğu gibi nane çayının da dokunacağı kişiler olabilir. Özellikle reflüsü olanlara nane çayı önerilmez. Hamilelik döneminde de nane çayı tüketmenin yararlı olmayacağı biliniyor. Birçok bitki çayı gibi nane de gebelerin düşük yapmasına neden olabilir. Siz, siz olun hamileyken doktorunuza danışmadan nane çayı tüketmeyin. Diyabet ilacı kullananların da doktora danışmadan nane çayı tüketmemesinde fayda var.

 

Nane çayı nasıl yapılır?

Taze nane ile;

2-3 dal taze nanenin yapraklarını bir demliğe doldurun. Damak zevkinize göre limon ve çubuk tarçını da demliğe ekleyebilirsiniz. Ardından sıcak suyu demliğe boşaltın ve çayınızın demlenmesini bekleyin. Dilerseniz servis sırasında çayınızı balla tatlandırabilirsiniz.

Kuru nane ile;

2 yemek kaşığı kuru nane

Yarım litre su

1 adet limon

Kuru nane ve limonu demliğe koyduktan sonra üzerine yarım litre kaynar su ekleyin. Demlenmeye bıraktığınız çayınızı balla servis edebilirsiniz.

*Unutmayın tüm bitki çaylarında olduğu nane çayının da fazlası zarar. Bu nedenle günde 2 fincandan fazla nane çayı tüketmemekte yarar var.

 

 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:35
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