"Namus sözü" veren Kılıçdaroğlu'ndan yeni tiyatro

Göreve geldikleri belediyelerde hiç kimseyi işten çıkarmayacaklarına dair "namus sözü" veren ancak göreve gelmelerinin ardından binlerce kişiyi kovup belediyelere kendi yandaşlarını dolduran CHP'den "bu kadar yüzsüzlük olmaz" dedirten bir açıklama geldi.

"Namus sözü" demesine rağmen sadece İBB'den 13 binden fazla kişiyi çıkartan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, acilen işletmelere destek paketlerinin açıklanması ve 6 ay boyunca işten çıkarmaların yasaklanması gerektiğini söyledi.

Tiyatroya soyunarak halkın gözünü boyamaya çalışan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı"

CHP'li belediyelerin binlerce çalışanı işten çıkarmasını görmezden gelip pişkinliğin adeta ekmekle dibini sıyıran Kılıçdaroğlu hükümete akıl vermeye kalkarak şöyle devam etti:

"Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın."