Namık Kemal Zeybek'in ilk vaadi: İmam Hatipleri kapatacağız!
1 Ağustos'ta eski bakan Namık Kemal Zeybek tarafından kurulan ATA Parti ilk vaadini ODA TV aracılığıyla verdi: İmam Hatipleri kapatacağız!
ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ODA TV'ye konuştu.
28 Şubat hasreti çektiği anlaşılan Zeybek, iktidara gelmeleri durumunda ülkedeki tüm İmam Hatip Liseleri'nin kapatılarak meslek lisesine dönüştürüleceğini söyledi.
'Devlet imam yetiştirmez'miş!
Namık Kemal Zeybek, röportajının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:
Ve diyoruz ki İmam Hatip okullarının hepsini meslek liselerine dönüştüreceğiz. Devlet imam yetiştirmez. Bunu söyleyebilen bir parti var mı Türkiye'de, yok.
Aktüel
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