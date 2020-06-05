  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Namık Kemal İlkokulu yıkılıyor

DÜZCE (İHA) – Hakkında yıkım kararı çıkarılan Namık Kemal İlkokulu’nda yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:55:49 -
Namık Kemal İlkokulu yıkılıyor

DÜZCE (İHA) – Hakkında yıkım kararı çıkarılan Namık Kemal İlkokulu’nda yıkım çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 21 yıldır prefabrik binada hizmet veren okul 2021 yılında yeni binasında hizmet vermeye hazırlanıyor.


1999 yılında yaşanan depremde ağır hasar alarak yıkılan ve daha sonra prefabrik binada eğitim öğretim hayatını sürdüren Namık Kemal İlkokulu’nda yıkım çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 21 yıldır prefabrik binada eğitim öğretimini sürdüren Namık Kemal İlkokulu halen inşaatı devam etmekte olan yeni binasında 2021 yılında hizmet vermeye hazırlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı