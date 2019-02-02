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Namazda yanlışlıkla kendini vurdu

Samsun'da cuma namazına giden yaşlı adam, belindeki tabancanın ateş alması sonucu sol ayağından yaralanırken, oğlu tarafından hastaneye kaldırıldı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 08:50
Namazda yanlışlıkla kendini vurdu

Samsun'da cuma namazına giden Orhan K. (80), hutbe sırasında belindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu sol ayağından yaralandı.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Çiftlik Mahallesi Merkez Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cuma namazı için camiye giden Orhan K.'nin belindeki tabanca, imam hutbeyi okurken kazayla ateş aldı. Silah sesi üzerine telaşlanan cemaat, Orhan K.'nin yaralandığını görünce büyük panik yaşadı.

Sağlık durumu iyi

Karnını sıyıran merminin sol ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Orhan K., oğlu Ziya K. tarafından otomobile bindirilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Orhan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 08:50
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