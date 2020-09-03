Namaz İslam'ın beş şartından biridir. Beş vakit namaz kılanlar ve namaz ibadetine başlayanlar sık sık internette namaz vakitlerini, namaz saatlerini araştırıyor. Peki, namaz vakitleri uygulamaları var mı?

Diyanet namaz vakitleri

Namaz vakitlerini merak edenler il il namaz vakitlerini nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Namaz vakitlerini Diyanet internet sitesinden ve uygulamasından öğrenebilirsiniz.

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Sabah namazı vakti | Sabah namazı kaça kadar kılınır?

Sabah namazı imsak vakti girdiğinde kılınabilir. Sabah namazını kılmak için sabah ezanını beklenmeyebilir. Ancak sabah namazı için sabah ezanının beklenmesi makbuldür. Pek çok kişi saat kaça kadar sabah namazı kılabileceğini araştırıyor. Sabah namazı güneş doğana kadar kılınabilir. Sonrasında ise kerahet vakti çıkana kadar sabah namazı kılınmaz. Kerahet vakti çıktıktan sonra öğle namazına kadar sabah namazı farzı ve sünnetiyle kaza edilir.

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İstanbul namaz vakitleri | Namaz saatleri

3 Eylül 2020'de imsak 04.56'ydı. 3 Eylül Perşembe günü yatsı ise 21.05'te okunacak. İstanbul namaz vakitleri için tıklayınız…

Ankara namaz vakitleri | İzmir namaz vakitleri

İllere göre namaz vakitlerini Diyanet internet sitesinden ve uygulamadan takip edebilirsiniz. Bunun için internetten namazvakitleri.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Namaz vakitleri indir ücretsiz

Namaz vakitlerini telefonunuza ücretsiz olarak indirmeniz mümkün. Play Store ve App Store’dan Namaz Vakti uygulamasını ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Namaz vakitleri Diyanet indir

Namaz Vakti uygulamasını mobil cihazlarınıza yükleyip namaz vakitlerinin yanı sıra konuma göre yakın camileri bulabilir, pusula ile kıbleyi belirleyebilirsiniz.

İnternetsiz namaz vakitleri indir | 2020 namaz vakitleri

Birçok kişi internet kullanmadan namaz vakitlerini nasıl indirebileceklerini merak ediyor. Play Store ve App Store’a internetsiz namaz vakitleri yazarsanız karşınıza pek çok uygulama çıkacaktır. Bu uygulamadan birini seçip mobil cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Diyanet Namaz Rehberi | Namaz Rehberi indir

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir diğer uygulaması ise Namaz Rehberi... Namaz Rehberi uygulamasını Play Store ve App Store'dan mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu uygulamayla namaz dualarına, namaz tarimlerine, namaz kılınışlarına, Ayet-i Kerimeler ve Hadis-i şeriflere hızlıca ulaşabilirsiniz.

Diyanet namaz nasıl kılınır? | Namazı bozan haller

Namaz kılmaya başlayanlar ile namazla ilgili aklına pek çok soru takılanlar konu hakkında internette sık sık araştırma yapıyor. Vatandaşlar bu tarz bilgileri doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarından öğrenmek istiyor. Diyanet'in namazla ilgili internet sitesi akıllara takılan pek çok sorunun cevabını veriyor.

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