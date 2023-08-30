  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Apartmana yayılan koku dehşeti ortaya çıkardı

CHP'li Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi

İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara açıklaması! İmamoğlu ve Yavaş için bakın ne dediler

Cihat Yaycı Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyareti duyurdu! 'Eğer doğruysa büyük skandal' dedi ve çılgına döndü

Aksakal'dan Akşener'e tepki: Güler misiniz, ağlar mısınız?

Mansur Yavaş şimdi de falcılığa başladı! Metrodaki 'üstün hizmet' alay konusu oldu

TOGG'a alçak saldırı! Böyle düşmanlık görülmedi

GÖKBEY için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Çuvallar dolusu dolarlarla geliyorlar, çok ciddiler

Harita belirlendi! İşte il potansiyeli yüksek olan 67 ilçe

Binlerce kilometre ötedeki ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Ülkemize gelin tarım yapalım
İSLAM Namaz sureleri: Beş vakit namazda okunan dualar ve sureler nelerdir? Sırayla bütün namaz sureleri ve duaları
İSLAM

Namaz sureleri: Beş vakit namazda okunan dualar ve sureler nelerdir? Sırayla bütün namaz sureleri ve duaları

Yeniakit Publisher
2023-08-30 00:38:00 - 2023-08-30 01:24:01
Namaz sureleri: Beş vakit namazda okunan dualar ve sureler nelerdir? Sırayla bütün namaz sureleri ve duaları

İslam’ın ikinci şartı olan namaz Müslüman alemi için farz kılınmıştır. Kılınan namaz surelerinin sıralaması vardır. Namazda okunan zammı sureler sıralaması ve okunuşu nelerdir? diyorsanız "Namaz sureleri sırası" içeriğimizde detaylıca belirtildi.

Dinin direği olarak da nitelendirilen namaz 5 vakit kılınır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınan namaz surelerinin sıralaması vardır. Namaz sureleri sıralaması ve namazda okunan dualar ile anlamları ibadette önemli yere sahiptir. Zammı sureler namazda okunan kısa surelere denir ve Kur'an-ı Kerim'in son sayfalarında yer alır.

Kur’an-ı Kerim’de Müslüman alemine 5 vakit namaz farz kılınmıştır. İslam’ın ikinci şartı olan ve dinin direği olarak da nitelendirilen namaz sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınır. Sözlükte ibadet etmek, af dilemek ve yalvarmak anlamına gelen namazda okunan sure ve duaların sıralaması vardır. Namazda okunan kısa surelere zammı sureler denir. Kur-an'ı Kerim'in son sayfalarında bulunmaktadır.

Namaz Sureleri ve Sırası

Fatiha suresini namazlarda okumak vacip olduğu için Fatiha süresi zammı surelerden sayılmaz. Namaz kılarken namaz surelerini, Kur'an-ı Kerim'deki sıralandığı gibi okumak uygundur. Sure atlamadan sırasıyla okumak gerekir. milliyete göre: Eğer atlanacak ise en az iki sure atlamak gerekmektedir. İkinci okunan sure, birinci okunan sureden, ayet sayısı olarak daha kısa olmalıdır.

-Fil Suresi
-Kureyş Suresi
-Maun Suresi
-Kafirun Suresi
-Kevser Suresi
-Nasr Suresi
-Tebbet Suresi
-Nas Suresi
-İhlas Suresi
-Felak Suresi

Namaz sureleri sırası için 4 rekatlı namazlarda (öğle, ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinde) Fatiha Suresinden sonra 1. 2. 3. ve 4. rekatlarda okunabilecek sureler örnek olarak sıraları ile aşağıda verilmiştir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Fil Suresi, Kureyş Suresi, Ma'un Suresi, Kevser Suresi

- Kureyş Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlas Suresi

- Fil Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, İhlas Suresi

- Tebbet Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi

- Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlas Suresi

- Fil Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi

- Ma'un Suresi, Nasr Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi

 

Muhteşem abdest mucizesi: Şu üç şey mü’minleri güzelleştirir! Her an yapılmalı
Muhteşem abdest mucizesi: Şu üç şey mü’minleri güzelleştirir! Her an yapılmalı

İSLAM

Muhteşem abdest mucizesi: Şu üç şey mü’minleri güzelleştirir! Her an yapılmalı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23