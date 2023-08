Namaz sureleri: Beş vakit namazda okunan dualar ve sureler nelerdir? Sırayla bütün namaz sureleri ve duaları

Dinin direği olarak da nitelendirilen namaz 5 vakit kılınır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınan namaz surelerinin sıralaması vardır. Namaz sureleri sıralaması ve namazda okunan dualar ile anlamları ibadette önemli yere sahiptir. Zammı sureler namazda okunan kısa surelere denir ve Kur'an-ı Kerim'in son sayfalarında yer alır.

Kur’an-ı Kerim’de Müslüman alemine 5 vakit namaz farz kılınmıştır. İslam’ın ikinci şartı olan ve dinin direği olarak da nitelendirilen namaz sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınır. Sözlükte ibadet etmek, af dilemek ve yalvarmak anlamına gelen namazda okunan sure ve duaların sıralaması vardır. Namazda okunan kısa surelere zammı sureler denir. Kur-an'ı Kerim'in son sayfalarında bulunmaktadır.

Namaz Sureleri ve Sırası

Fatiha suresini namazlarda okumak vacip olduğu için Fatiha süresi zammı surelerden sayılmaz. Namaz kılarken namaz surelerini, Kur'an-ı Kerim'deki sıralandığı gibi okumak uygundur. Sure atlamadan sırasıyla okumak gerekir. milliyete göre: Eğer atlanacak ise en az iki sure atlamak gerekmektedir. İkinci okunan sure, birinci okunan sureden, ayet sayısı olarak daha kısa olmalıdır.

-Fil Suresi

-Kureyş Suresi

-Maun Suresi

-Kafirun Suresi

-Kevser Suresi

-Nasr Suresi

-Tebbet Suresi

-Nas Suresi

-İhlas Suresi

-Felak Suresi

Namaz sureleri sırası için 4 rekatlı namazlarda (öğle, ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinde) Fatiha Suresinden sonra 1. 2. 3. ve 4. rekatlarda okunabilecek sureler örnek olarak sıraları ile aşağıda verilmiştir.

- Fil Suresi, Kureyş Suresi, Ma'un Suresi, Kevser Suresi

- Kureyş Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlas Suresi

- Fil Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, İhlas Suresi

- Tebbet Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi

- Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlas Suresi

- Fil Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi

- Ma'un Suresi, Nasr Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi