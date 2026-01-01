Yeni Muhammed Salah'ı ilan edecekler... Kenan Yıldız'a Ada kancası!
Serie A ekiplerinden Juventus'ta etkili bir sezon geçiren 20 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Serie A ekiplerinden Juventus'ta etkili bir sezon geçiren 20 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Tuttosport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool, milli futbolcuyu transfer listesine ekledi.
Muhammed Salah'ın Kırmızılar'daki geleceğinin belirsiz olması nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.
Ada ekibinin bu mevkiyi gençleştirerek güçlendirmek istediği ve kaynak olarak 100 milyon Euro ayırdığı ifade edildi.
Kenan Yıldız bu sezon Çizme temsilcisinde 27 maça çıkarken 10 gol - 8 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 46 dakika sahada kaldı.
2029'a kadar Juventus'la sözleşmesi bulunan milli yıldızımız, bir süredir siyah-beyazlılarla mukavelesini daha iyi şartlarda 2030'a kadar uzatmak için görüşüyordu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23