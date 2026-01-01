  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
Yeni Muhammed Salah'ı ilan edecekler... Kenan Yıldız'a Ada kancası!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Yeni Muhammed Salah'ı ilan edecekler... Kenan Yıldız'a Ada kancası!

Serie A ekiplerinden Juventus'ta etkili bir sezon geçiren 20 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

#1
Foto - Yeni Muhammed Salah'ı ilan edecekler... Kenan Yıldız'a Ada kancası!

Tuttosport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool, milli futbolcuyu transfer listesine ekledi.

#2
Foto - Yeni Muhammed Salah'ı ilan edecekler... Kenan Yıldız'a Ada kancası!

Muhammed Salah'ın Kırmızılar'daki geleceğinin belirsiz olması nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

#3
Foto - Yeni Muhammed Salah'ı ilan edecekler... Kenan Yıldız'a Ada kancası!

Ada ekibinin bu mevkiyi gençleştirerek güçlendirmek istediği ve kaynak olarak 100 milyon Euro ayırdığı ifade edildi.

#4
Foto - Yeni Muhammed Salah'ı ilan edecekler... Kenan Yıldız'a Ada kancası!

Kenan Yıldız bu sezon Çizme temsilcisinde 27 maça çıkarken 10 gol - 8 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 46 dakika sahada kaldı.

#5
Foto - Yeni Muhammed Salah'ı ilan edecekler... Kenan Yıldız'a Ada kancası!

2029'a kadar Juventus'la sözleşmesi bulunan milli yıldızımız, bir süredir siyah-beyazlılarla mukavelesini daha iyi şartlarda 2030'a kadar uzatmak için görüşüyordu.

