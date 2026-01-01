46 yıl sonra bir ilk: İşte altının 2025 hikayesi
Altının onsu geçen yılı yüzde 64,2 yükselişle kapatarak 1979’dan bu yana görülen en yüksek yıllık kazancı elde etti. 2025 yılı altının rekorlar kırarak yükseliş gösterdiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması ve geçen sene toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapması, büyük merkez bankalarının altın alımları ve dünya genelindeki jepolitik gelişmeler altın fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı. Fed'in bu yıl da iki faiz indirimine gideceği öngörülürken ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif şekilde faiz indirimini savunması da altına talebin güçlü kalmasını sağladı.